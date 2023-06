Zöschingerin zahlt 1500 Euro für Festivalkarten und wird betrogen

Eine Frau aus Zöschingen kauft im Internet Karten für ein Festival. Doch schnell stellt sich heraus: Sie wurde abgezockt - und ihre Schwester gleich mit.

Eine Zöschingerin hat am Montag über das Internet Festivalkarten gekauft. Anschließend wurde ihr ein Link zugesendet, mit der sie die Zahlung an den vermeintlichen Verkäufer bestätigen sollte. In den Link gab die Geschädigte ihre Kontodaten und ihrer Schwester ein. Kurz darauf wurden zweimal 499 Euro vom Konto der Zöschingerin abgehoben.

Außerdem wurden ein weiteres Mal 499 Euro vom Konto der Schwester abgebucht. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden von 1500 Euro. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)