Das Aus der Webereien in Echenbrunn und Zöschlingsweiler war "ein Schock"

Von Berthold Veh - 17:10 Uhr Artikel anhören Shape

Vor 30 Jahren schlossen die beiden Fabriken die Tore. Die Mitarbeitenden waren entsetzt. Wem die Gebäude mittlerweile gehören und was damit passiert.

Die Erinnerungen kommen erst wieder hoch, als Thietburga Dörflinger diese Woche von unserer Redaktion angerufen wird. Der 30. Juni 1993 brachte einen schmerzlichen Einschnitt ins Leben der Wittislingerin. Heute vor 30 Jahren schlossen die Webereien in Zöschlingsweiler und Echenbrunn ihre Tore. Etwa 220 Menschen - 145 in Zöschlingsweiler und 75 in Echenbrunn - verloren ihren Arbeitsplatz. Die Verbitterung bei den Mitarbeitenden war damals groß. "Das hätte nicht sein müssen, wir hatten viele Aufträge, unter anderem für Airbags von Mercedes", sagt Dörflinger. Der Zorn richtete sich gegen Eigentümer Claus Wisser, den Chef des Pfersee-Kolbermoor-Konzerns, zu dem die Niederlassungen in Echenbrunn und Zöschlingsweiler gehörten. Dem "Arbeitsplatzkiller" sei es von Anfang an nur um den Wert der Grundstücke gegangen.

Vor 30 Jahren, am 30. Juni 1993, berichtete unsere Zeitung über die Schließung der Webereien in Zöschlingsweiler und Echenbrunn. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

36 Jahre lang hat Thietburger Dörflinger in der Weberei gearbeitet, deren Schlot heute noch von Weitem zu sehen ist. Die mittlerweile 87-Jährige hatte damals befürchtet, dass sie mit 57 keine neue Stelle mehr finden würde. Und so kam es auch. "Etliche Mitarbeiter, die älter waren, haben nach dem Ende nichts mehr gefunden." Dennoch habe sie gute Erinnerungen an ihre Arbeit in der Weberei. Und das, obwohl es sehr laut ("Im Alter höre ich jetzt schlecht") gewesen und die Akkordarbeit anstrengend gewesen sei. "Das Ende war halt nicht gut", sagt die Wittislingerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .