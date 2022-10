Zöschlingsweiler

Erwin Guffler hat das Vereinsleben in Schabringen und Zöschlingsweiler geprägt

Erwin Guffler hat über ein halbes Jahrhundert hinweg das Kultur- und Vereinsleben in Zöschlingsweiler und Schabringen geprägt. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Plus Erwin Guffler, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist, hat den FSV Zöschlingsweiler und die Theatergruppe jahrzehntelang geleitet. Seine Stücke werden bundesweit gespielt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Lustspiele haben klingende Namen wie "Hermine schafft sie alle!", "Der falsche Baron" oder "Meist kommt es anders, als Frau denkt". Sie alle stammen aus der Feder Erwin Gufflers, der von 1977 an fast 20 Jahre die Theatergruppe des FSV Zöschlingsweiler geleitet hat. In diesen Jahren gab es nach Weihnachten unter der Regie von Erwin Guffler jeweils vier Vorstellungen, die allesamt ausverkauft waren. Die vielen Lustspiele. die der gelernte Schriftsetzer aus Zöschlingsweiler geschrieben hat, werden heute noch von Theatergruppen zum Teil bundesweit aufgeführt. Ein weiteres Stück wird nicht hinzukommen. Erwin Guffler ist am Montag im Alter von 91 Jahren gestorben.

