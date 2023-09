Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ein 65-jähriger Motorradfahrer hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das kam bei Zöschlingsweiler von der Fahrbahn ab.

Ein 65-Jähriger aus Lauchheim befuhr am Samstag gegen 14 Uhr im Rahmen einer Motorradtour die Kreisstraße 4 von Zöschlingsweiler aus in südliche Richtung. Er kam mit seinem Kraftrad in der dortigen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Kraftrad überschlug sich anschließend mehrfach im angrenzenden Feld.

Die Feuerwehr Wittislingen sicherte die Unfallstelle

Der 65-Jährige war nach kurzer Bewusstlosigkeit vor Ort wieder ansprechbar, wurde jedoch laut Polizei anschließend aufgrund diverser Frakturen und Verdachts auf ein Schädelhirntrauma per Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das kaputte Motorrad (geschätzte Schadenshöhe etwa 15.000 Euro) musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wittislingen war mit zwei Fahrzeugen und etwa acht Mann für Absperrmaßnahmen vor Ort. (AZ)