Vorfahrtsmissachtung in Zöschlingsweiler führt zu Verletzungen

Am Montagabend ereignete sich im Wittislinger Ortsteil Zöschlingsweiler ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto die Lauinger Straße in nördlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Lauinger Straße/Schabringer Straße wollte er nach Polizeiangaben den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren und weiter in Richtung Mödingen fahren. Dabei übersah der 44-Jährige den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen einer 39-Jährigen. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung durch den 44-Jährigen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 39-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen. Die Gesamthöhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen wurde auf 14.000 Euro geschätzt. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

