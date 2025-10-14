Die Geschichte der Menschheit in den Händen: Cornelia Rauch-Ernst aus Dillingen ist Papierrestauratorin

Restaurierungen an Kirchenfresken, an alten historischen Gebäuden oder gar an alten Fahrzeugen, davon hat sicherlich schon beinahe jeder etwas gehört oder gesehen. Doch was hat es mit Papierrestauration auf sich? Der Verband der Restauratoren veranstaltet am Sonntag, den 19. Oktober 2025 den 8. Europäischen Tag der Restaurierung in Deutschland. Dabei geben europaweit Restauratorinnen und Restauratoren Einblicke in ihre Arbeit. So auch die Dillinger Papier-Restauratorin Cornelia Rauch-Ernst, die in der Alfred-Schröder-Straße 3 ihr Atelier für Papierrestaurierung betreibt.

Papierrestauratorin Cornelia Rauch-Ernst: Von Bauplan bis ägyptisches Pergament

Auf dem Schriftträger Papier wurde die Historie der Menschheit festgehalten. In den frühen Anfängen der Hochkulturen aus Mittelamerika, des Alten Orients und des Mittelmeerraumes erfolgte dies noch auf Papier-Vorläufern wie Papyrus, Tapa, und Amatl. Die Erfindung des Papiers erfolgte etwa 105 nach Christus und wird, mit Belegdatum der ersten Erwähnung der chinesischen Papierherstellungsmethode, China zugeschrieben.

Im Atelier von Cornelia Rauch-Ernst bekommen Besucherinnen und Besucher Antworten auf Fragen rund um Papier in den letzten zwei Jahrtausenden. Rauch-Ernst restaurierte unter anderem den Bauplan für den Turm des Ulmer Münsters oder „ein ägyptisches Pergament aus dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung“ – die älteste Schrift, die ihr als Restauratorin bisher untergekommen ist. Das Gefühl, die Geschichte der Menschheit in den Händen zu halten, sei einer der Bausteine dafür gewesen, diesen Beruf weiterzuführen und sich mit einem Atelier für Papier-Restauration selbständig zu machen, erzählt Rauch-Ernst.

Papierrestauratorin Cornelia Rauch-Ernst: „nicht nur alte Schriften“

Heute wird sie von Bibliotheken aus ganz Deutschland beauftragt, Schriften zu restaurieren, die etwa durch Brände, Wasser, Transporte oder Insektenfraß beschädigt wurden. Die Restauratorin zeigt etwa ein Brevier zum mittelalterlichen Kirchenrecht, das von einem Laien wohl niemals wieder entziffert werden könnte. Doch nach ihrer Bearbeitung ist ein solches Buch tatsächlich wieder lesbar.

Als Papierrestauratorin macht Cornelia Rauch-Ernst Schriften wieder lesbar. Foto: Horst von Weitershausen

Ein Auftrag, der für die Restauratorin aktuell eine besonders große Herausforderung darstellt, ist ein großes Filmplakat mit Marlene Dietrich aus den Jahren ihrer Zeit in Amerika. „Eine großartige Aufgabe für mich“, sagt Cornelia Rauch-Ernst, „mit der ich auch beweisen kann, dass wir in unserem Atelier nicht nur alte Schriften, Pläne und Bücher wiederherstellen können“.

Papierrestauratorin Cornelia Rauch-Ernst öffnet ihr Atelier für Besucherinnen und Besucher

Über ihren Werdegang spricht Rauch-Ernst mit Stolz. Nach dem Abitur begann sie eine Lehre bei der Buchbinderei Steckeler in Höchstädt. Darauf folgte ein Studium an der Kunstakademie in Stuttgart mit einer ersten Anstellung im Stadtarchiv Augsburg. Mit Einsicht in die Schriften und Bücher, an denen die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen war, habe sie den Entschluss gefasst, sich als Restauratorin selbständig zu machen. Dabei habe sie auch erkennen müssen, dass sehr viel Geschichte verloren gehe, und sich noch viel mehr Interessierte um diesen großen Schatz der Vergangenheit kümmern sollten.

Auch Filmplakate können zu den Aufträgen der Papierrestauratorin zählen. Foto: Horst von Weitershausen

So groß ihre Faszination für die Bücher und Schriften des Altertums und Mittelalters aber auch sind – am wichtigsten ist Rauch-Ernst ihre Familie. „Ich liebe meine Arbeit, doch meine Familie steht trotz dieser großartigen Einblicke in unsere Vergangenheit an erste Stelle.“

Das Atelier von Cornelia Rauch-Ernst in der Alfred-Schröder-Straße 3 in Dillingen ist am Sonntag, den 19. Oktober, für Interessierte geöffnet. Die Anmeldung für den Besuch erfolgt telefonisch unter 09071-7055787. Ohne eine Anmeldung vorab ist der Zutritt leider nicht möglich.