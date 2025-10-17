Wertinger Zuchtbullen beim Oktober-Markt sehr gefragt

Ein sehr erlesenes Feld an Spitzenbullen und eine gute Auswahl an Jungkühen konnten die Wertinger Züchter beim Oktober-Markt ihren Kaufinteressenten anbieten. Darüber berichtet der Verein Rivergen aus Wertingen und Höchstädt in einer Mitteilung.

Bullen für den Deckeinsatz sehr gefragt

Besonders im Fokus standen diesmal die Bullen. Gleich sechs von ihnen wurden von einer Besamungsstation angekauft. Den Spitzenbullen des Marktes, einen natürlich hornlosen Mangan-Sohn aus der Zucht der Familie Landwehr aus Neu-Ulm, sowie einen ebenfalls hornlosen Wiederwind-Nachkommen sicherte sich die heimische Rivergen-Station in Höchstädt. Der Besamungsverein Neustadt/Aisch ersteigerte sich einen Wintergold-Sohn vom Betrieb Hermanns aus Reistingen. Drei Bullen wurden von der Göpel-Genetik aus Hessen erworben.

Auch die Bullen für den Deckeinsatz waren sehr gefragt und konnten zum Durchschnittspreis von 3500 Euro verkauft werden. Die angebotenen Jungkühe wiesen wieder starke Milchmengen von im Durchschnitt 31 Kilogramm auf. Auch in den funktionellen Merkmalen wie Fundament und Euter ließen die Tiere wenig Wünsche offen, wie es in der Mitteilung heißt. So konnte bei sehr flottem Versteigerungsverlauf ein Preis von 3101 Euro erzielt werden.

Einen natürlich hornlosen Wintergold-Sohn, gezüchtet von Hermanns Agrar in Reistingen, erwarb der Besamungsverein Neustadt/Aisch für 6200 Euro. Foto: Rivergen

Die Kuhkälber zur Zucht notierten bei einem Gewicht von 98 Kilogramm im Schnitt 6,37 Euro pro Kilogramm. Etwas zurück ging der Preis bei den männlichen Nutzkälbern. Sie erzielten 8,86 Euro bei einem Durchschnittsgewicht von 95 Kilogramm.

Info: Am Mittwoch, 22. Oktober, findet Rivergens vierter Fresser- und Jungrindermarkt statt. Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils am Montag, 27. Oktober und 10. November. Der nächste Großviehmarkt findet am Mittwoch, 5. November, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)

