Warum Züge am ersten Schultag im Kreis Dillingen nicht fuhren

Wer am Dienstagmorgen, dem ersten Tag des neuen Schuljahres, mit dem Zug in Richtung Ulm und Ingolstadt unterwegs war, musste mit Verspätungen oder Ausfällen rechnen. Die Bahnstrecke bedient das Regionalbahnunternehmen Agilis. Ausgerechnet am ersten Schultag wurden Schüler und Schülerinnen sowie Berufspendler auf den Bahnsteigen im Landkreis Dillingen stehen gelassen, wie es unter anderem in Gundelfingen der Fall war. Doch was führte zu diesen Verspätungen?

Auf Anfrage erklärt Agilis-Pressesprecher Thomas Tomaschek, dass seit dem Vorabend die Stellwerke in Gundelfingen, Lauingen und Höchstädt über die Nacht bis zu jenem Dienstagmorgen unbesetzt waren. Die Züge blieben für diese Zeit außer Betrieb und konnten erst am Dienstag um sechs Uhr wieder fahren, was den Betriebsablauf weiterhin beeinträchtigte, erklärt er.

Verspätungen und Ausfälle im Landkreis Dillingen: Agilis erklärt die Probleme zum Schuljahresbeginn

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen konnte nach Angaben des Sprechers nicht organisiert werden, da aufgrund des ersten Schultages die Anzahl verfügbarer Busse zu gering war. „Wir bitten die Fahrgäste um Entschuldigung“, sagt Thomas Tomaschek, „aber das lag nicht in unserer Hand.“ Die betroffenen Stellwerke fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Agilis, so Tomaschek, sondern in den der Deutschen Bahn InfraGo.