Zugunglück zwischen Dillingen und Donauwörth: Lokführerin hat Schlimmeres verhindert

Landkreis Dillingen

Zugunglück bei Steinheim: Lokführerin hat wohl Schlimmeres verhindert

Nach dem Unfall zwischen Lastwagen und Zug mit zehn Verletzten geht es an die Ursachenforschung. Der Schienenverkehr bleibt zunächst gesperrt.
Von Jonathan Mayer
    Wieso sich der Anhänger des Lastwagens noch auf dem Bahnübergang befand, ist nicht geklärt.
    Wieso sich der Anhänger des Lastwagens noch auf dem Bahnübergang befand, ist nicht geklärt. Foto: Jonathan Mayer

    Auch am Morgen danach sind die Überreste des Unglücks noch deutlich zu sehen. Der rötliche Sand, mit dem die Einsatzkräfte das austretende Öl gebunden haben, ist vom vielen Regen verwaschen. Wo am Donnerstagabend noch weit über 120 Rettungskräfte im Einsatz waren, stehen einzelne Autos von Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Der kleine Weg, der zum Bahnübergang nahe der Sudetenstraße in Steinheim führt, ist abgesperrt. Und auch der Zug steht noch. Er ist am späten Donnerstagnachmittag während der Fahrt in einen Lastwagen-Anhänger gekracht und entgleist.

