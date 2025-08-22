Zugunglück bei Steinheim: Lokführerin hat wohl Schlimmeres verhindert

Auch am Morgen danach sind die Überreste des Unglücks noch deutlich zu sehen. Der rötliche Sand, mit dem die Einsatzkräfte das austretende Öl gebunden haben, ist vom vielen Regen verwaschen. Wo am Donnerstagabend noch weit über 120 Rettungskräfte im Einsatz waren, stehen einzelne Autos von Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Der kleine Weg, der zum Bahnübergang nahe der Sudetenstraße in Steinheim führt, ist abgesperrt. Und auch der Zug steht noch. Er ist am späten Donnerstagnachmittag während der Fahrt in einen Lastwagen-Anhänger gekracht und entgleist.

Jonathan Mayer

89407 Dillingen

Unfall