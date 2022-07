Radlerin wird bei Unfall in Zusamaltheim schwer verletzt

Eine Radfahrerin stürzt in Zusamaltheim, sie wird mit schweren Verletzungen in die Wertinger Klinik gebracht. Und auch in Dillingen erleidet eine Radlerin Verletzungen

Schwere Verletzungen hat eine 46-jährige Radlerin am Mittwochnachmittag bei einem Sturz in Zusamaltheim erlitten. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr auf der Ludwig-von Wirkau-Straße in Richtung „Alte Weiherstraße“ unterwegs gewesen, als sie allein beteiligt von ihrem Fahrrad stürzte.

Die schwer verletzte Radfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Wertingen gefahren. Dort diagnostizierte das Klinikpersonal einen Oberschenkelhalsbruch. Die 46-Jährige musste operiert werden.

Auto erfasst in Dillingen Radfahrerin

Ein weiterer Fahrradunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in Dillingen. Eine 73-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit dem Rad auf der Johannes-Scheiffele-Straße in Richtung Hausener Straße unterwegs und wollte nach links zur „Hausener Kreuzung“ abbiegen. Sie hielt laut Polizei verkehrsbedingt ordnungsgemäß am Haltestreifen der Linksabbiegerspur zur Hausener Straße.

Ein 69-jähriger Autofahrer bog nach Angaben der Polizei vom Dillinger Stadtteil Hausen her kommend nach links in die Johannes-Scheiffele-Straße ab und erfasste die wartende Fahrradfahrerin mit der Front seines Wagens. Daraufhin stürzte die 73-Jährige von ihrem Rad und musste mit dem Rettungswagen in die Dillinger Kreisklinik gefahren werden. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro. (AZ)