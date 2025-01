Frau landet mit Auto bei Zusamaltheim im Wasser

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Zusamaltheim gekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die Untere Dorfstraße in Richtung Marzelstetten. Am Ortsausgang kam sie offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schlingern und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab, streifte ein Denkmal und steuerte zwischen zwei Bäumen hindurch in die Zusam.

Die Frau konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Zeugen halfen ihr aus dem Wasser. Ein Rettungswagen brachte die unter Schock stehende 49-Jährige in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens muss noch geklärt werden. Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt errichtete die Feuerwehr vorsorglich eine Ölsperre, um eine Verunreinigung durch eventuell auslaufende Betriebsstoffe bei den Bergungsmaßnahmen einzudämmen. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen anschließend aus der Zusam. Zu einer Umweltgefährdung kam es nicht. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Zusamaltheim und Wertingen mit insgesamt 27 Einsatzkräften. (AZ)