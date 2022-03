Radfahrer und Autofahrer verletzen sich bei Unfällen

Ein 20-jähriger Radler hat sich nach einem Sturz in Zusamaltheim verletzt. Auch in Mödingen hat es gekracht.

Leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Mountainbike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.20 Uhr in Zusamaltheim, als er dort die Wertinger Straße befahren hatte, und aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von seinem Rad gestürzt war. Obwohl der 20-Jährige einen Fahrradhelm getragen hatte, zog er sich beim Sturz von seinem Fahrrad leichte Kopfverletzungen zu und musste mit dem verständigten Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gefahren werden. So steht es im Polizeibericht.

Verkehrsunfall mit verletztem Autofahrer

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag bei Mödingen ereignete, wurde ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Gegen 14.13 Uhr befuhr der 25-Jährige die Kreisstraße DLG 4 von Zöschlingsweiler her kommend in Richtung Mödingen. Einige hundert Meter vor dem Kloster Maria Medingen kam er mit seinem Wagen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn und landete dort in einer Grünfläche.

Nachdem das Auto zur Seite gekippt war, musste der Verunfallte von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der leichtverletzte 25-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Unfallschaden von etwa 1.500 Euro. Für die Maßnahmen waren die Feuerwehren Bergheim, Mödingen und Wittislingen mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort. (pol)

