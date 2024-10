Wer hat bei Zusamaltheim das Reh angefahren?

Am Samstag meldete sich ein 22-jähriger Führer eines Pkw telefonisch bei der Polizei und teilte dabei mit, dass er auf der Staatsstraße 2027 zwischen Zusamaltheim und Roggden über einen mittig auf der Fahrbahn liegenden Rehkadaver gefahren sei. Das wurde offenbar bereits zuvor durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren, ohne dass jener sich anschließend weiter um eine Beseitigung oder Absicherung kümmerte.

Feuerwehr muss Straße reinigen

Am Pkw des 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die verschmutzte Fahrbahn musste durch etwa 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Roggden gereinigt werden. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wird unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizeistation Wertingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/99510. (AZ)