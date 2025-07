Gundelfingen und Lauingen wollen zusammen bauen

Die Baugenossenschaften der Städte Gundelfingen und Lauingen verschmelzen zur „Neuen Baugenossenschaft Lauingen-Gundelfingen eG“, dem haben jetzt auch die Gundelfinger Mitglieder bei einer Mitgliederversammlung zugestimmt. Die Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte beider Genossenschaften hatten die Fusion in den vergangenen Monaten intensiv vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gundelfinger Stadtverwaltung. Grundlage für die Entscheidung waren demnach ein Verschmelzungsvertrag, ein gemeinsamer Verschmelzungsbericht sowie ein unabhängiges Gutachten des Prüfungsverbands.

Eindeutiges Votum für die gemeinsame Zukunft von Gundelfingen und Lauingen

Die Abstimmung fand offen und unter notarieller Aufsicht statt. Alle anwesenden und vertretenen Mitglieder stimmten der Verschmelzung zu, Gegenstimmen gab es also keine. Damit sei der Weg frei für „eine starke, zukunftsorientierte Genossenschaft, die das Beste beider Häuser zusammenführt“, heißt es weiter.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung sei außerdem die Wahl von drei neuen Mitgliedern für den Aufsichtsrat der Neuen Baugenossenschaft Lauingen-Gundelfingen gewesen. Laut Verschmelzungsvertrag entsendet die Baugenossenschaft Gundelfingen drei Vertreter in das Gremium. Vorgeschlagen und ohne Gegenstimmen gewählt wurden Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele, Zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger und Tanja Lehmann.

Lauingen und Gundelfingen wollen Position in der Region stärken

Die Fusion wird nun in die nächsten formalen Schritte überführt. Mit der Eintragung ins Genossenschaftsregister wird die Verschmelzung rechtswirksam, so die Stadtverwaltung. Mit diesem Zusammenschluss stärkten beide Genossenschaften ihre Position in der Region. Die neue Struktur bringe Vorteile für alle Mitglieder: mehr Wohnungsangebote, bessere wirtschaftliche Stabilität und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft. (AZ)