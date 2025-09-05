Icon Menü
Zwangsversteigerung im Landkreis Dillingen: Häuser, Höfe und Äcker unter dem Hammer

Landkreis Dillingen

Zwangsversteigerungen: Diese Häuser und Höfe kann man im Kreis Dillingen kaufen

Am Amtsgericht Nördlingen kommen demnächst mehrere Immobilien unter den Hammer. Kann man hier noch Schnäppchen machen?
Von Christina Brummer
    •
    •
    •
    Das Haus am Stadtberg 9 steht zum Verkauf. Allerdings nicht auf einem Immobilienportal, sondern in der Zwangsversteigerungsliste des Nördlinger Amtsgerichts.
    Das Haus am Stadtberg 9 steht zum Verkauf. Allerdings nicht auf einem Immobilienportal, sondern in der Zwangsversteigerungsliste des Nördlinger Amtsgerichts. Foto: Christina Brummer

    Der Dillinger Stadtberg ist auf den ersten Blick so etwas wie ein kleiner – und steiler – Vorgeschmack auf die Königstraße. Prachtmeile in der Innenstadt. Auf den zweiten Blick wechseln sich dort aufwendig sanierte Denkmäler und sanierungsbedürftige Altbauten ab. Einer davon ist das Haus am Stadtberg 9. Ein Makleraushang ist im Schaufenster angebracht, die Ladenfläche stehe zur Vermietung, heißt es darauf. Am Telefon winkt der Makler ab. Das Angebot sei nicht mehr aktuell, er könne nur nicht mehr ins Haus, um den Zettel abzuhängen. Der Grund: Das Haus kommt bald in Nördlingen unter den Hammer. Dahinter steckt ein insolventer Unternehmer mit weitverzweigtem Firmengeflecht. Die Immobilie im Herzen Dillingens ist allerdings nicht die einzige, die man aktuell ersteigern kann.

