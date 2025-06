Polizei hält 19-Jährige mit illegal getunten Autos in Dillingen und Lauingen auf

Gestern Abend sind nach Angaben der Polizei zwei 19-jährige Autofahrer mit illegal getunten Fahrzeugen im Landkreis unterwegs gewesen. In der Donauwörtherstraße in Dillingen kontrollierten Polizeibeamte den ersten jungen Mann, heißt es im Polizeibericht. Dabei stellten sie gefährliche Mängel fest. Das Fahrzeug soll tiefer gelegt und die Abgasanlage manipuliert worden sein.

Zwei illegal getunte Autos an einem Abend

Etwas später stoppten die Beamten einen weiteren 19-jährigen Autofahrer, diesmal in der Dillinger Straße in Lauingen. An dessen tiefergelegtem Fahrzeug schliffen die Reifen am Radkasten. Laut Polizei hätten deshalb während der Fahrt plötzlich die Reifen platzen können. Zudem stellten die Beamten nicht eingetragene Anbauten am Fahrzeug fest.

In beiden Fällen erlischt jeweils die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Bis die Mängel behoben sind, dürfen die beiden nicht mehr mit den Autos fahren. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun jeweils wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. (AZ)