Zwei Autofahrer werden bei Unfall in Bissingen getötet

Ein schrecklicher Verkehrsunfall erschüttert die Menschen im Kesseltal. Zwei Autofahrer sind am Montagmorgen bei einem Zusammenstoß am Zieglerberg bei Bissingen getötet worden.

Wie die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.25 Uhr auf der Kreisstraße DLG5 zwischen Warnhofen und Bissingen. Ein 46-jähriger Autofahrer war nach Informationen unserer Redaktion auf dem Weg zur Arbeit in Richtung Bissingen. Nach Angaben der Polizei wollte er auf Höhe von Hochstein in einer nicht einsehbaren Linkskurve in einem Waldstück einen vor ihm fahrenden Lkw überholen.

Unfall bei Bissingen: Das Auto des 46-Jährigen prallt gegen den Wagen eines 55-Jährigen

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 55-Jährigen. Ein Pkw wurde danach auch noch gegen den Lastkraftwagen geschleudert. Für die beiden Autofahrer, die aus dem Landkreis Dillingen stammen, kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Icon vergrößern Für die beiden Autofahrer, deren Wagen zusammengestoßen waren, kam jede Hilfe zu spät. Foto: Helmut Herreiner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für die beiden Autofahrer, deren Wagen zusammengestoßen waren, kam jede Hilfe zu spät. Foto: Helmut Herreiner

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Bissingen, Göllingen und Höchstädt mit etwa 50 Helfenden im Einsatz. „Wir haben versucht, die Verunglückten aus den Autowracks zu befreien“, erläutert Einsatzleiter Andreas Korn. Die beiden Autofahrer seien aber so schwer verletzt worden, dass jede Hilfe zu spät gekommen sei. Der Kommandant der Bissinger Feuerwehr sagt, dass der Einsatz für alle Beteiligten schwer gewesen sei. Die beiden getöteten Autofahrer seien in Bissingen bekannt. Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst des BRK waren auch Kräfte des Kriseninterventionsdiensts und der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt, informiert Polizeisprecher Gunther Hetz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für mehr als sieben Stunden komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Nachricht sorgt in Bissingen für Entsetzen

In Bissingen hat die Nachricht vom tödlichen Unfall für große Betroffenheit gesorgt. „Alle sind entsetzt und fassungslos“, teilte ein Bissinger unserer Redaktion mit. Auf der Strecke zwischen Bissingen und Warnhofen sind in der Vergangenheit immer wieder schwere Unfälle passiert. Im März 2021 fand am Zieglerberg ein illegales Autorennen statt. Bei einem Überholmanöver verlor ein 20-Jähriger zwischen Warnhofen und Bissingen die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich mehrmals und prallte gegen einen Baum. Sein 19-jähriger Beifahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Im Juni 2023 kam eine 22-jährige Traktorfahrerin aus einem Bissinger Gemeindeteil auf dieser Strecke ums Leben. Ein betrunkener Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Schlepper, der ein Güllefass zog, fuhr nach dem Aufprall die Böschung hinunter. Die junge Traktorfahrerin wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und dabei tödlich verletzt.