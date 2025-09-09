Zwei Autofahrerinnen werden bei Unfällen in Höchstädt und Gundelfingen verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Höchstädt leicht verletzt worden. Gegen 13 Uhr war die 43-Jährige mit ihrem Auto in der Donauwörther Straße stadtauswärts unterwegs. Ein 47-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger fuhr laut Polizeibericht aus dem untergeordneten Schleifmühlenweg in die Donauwörther Straße ein und nahm der Autofahrerin die Vorfahrt.

Autofahrerin muss in ein Krankenhaus gebracht werden

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtunfallschaden von etwa 12.000 Euro. Das Auto und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag auf der Kreisstraße DLG 17 bei Gundelfingen. Kurz vor 20 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Auto die Kreisstraße in Richtung Offingen. Eigenen Angaben zufolge musste sie einem querenden Tier ausweichen. Deshalb verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.

Beim Unfall in Gundelfingen entstehen auch 10.000 Euro Sachschaden

Das Auto schleuderte nach links in eine abfallende Böschung. Der Pkw überschlug sich, prallte gegen einen Baum und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Die 27-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei veranlasste das Abschleppen des Wagens. (AZ)