Unbekannte beschädigen geparkte Autos in Dillingen

In Dillingen ist es am Mittwoch und Donnerstag zu zwei Fällen von Unfallflucht gekommen. Am 2. Juli parkte ein 76-Jähriger seinen grauen BMW zwischen etwa 13.45 und 15.45 Uhr im Oblatenweg auf Höhe der Hausnummer 10. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei.

Auch in der Schillerstraße kam es zu Unfallflucht

Am Donnerstag stellte ein 58-Jähriger seinen Pkw zwischen etwa 9 und 14 Uhr Uhr in der Schillerstraße auf Höhe der Hausnummer 54 ab. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Auch in diesem Fall schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)