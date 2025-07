Zwei Fälle von Unfallflucht in Wertingen und Höchstädt

In Wertingen ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer einen weißen 3er-BMW in der Fère-Straße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am BMW entstand ersten Schätzungen zufolge ein Unfallschaden von rund 1000 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in Höchstädt. Von Mittwoch auf Donnerstagvormittag beschädigte ein Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen in der Dillinger Straße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte nach Angaben der Polizei ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)