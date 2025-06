Zweifacher Fahrraddiebstahl in Lauingen – Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben in Lauingen zwei Fahrräder entwendet. Ein graues E-Herrenmountainbike der Marke Bulls, Typ LT Performance wurde laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Gundelfinger Straße entwendet. Das unversperrte Fahrrad war im Garten eines Wohnhauses abgestellt. Sein Wert beläuft sich auf etwa 1400 Euro.

Am nächsten Tag wird ein weiteres Fahrrad gestohlen

Am Samstag kam es tagsüber nach Angaben der Polizei zu einem weiteren Diebstahl eines Fahrrads. Ein Unbekannter entwendete in der Klosterstraße ein schwarzes BMX-Fahrrad der Marke Radio, Typ Revo Pro. Auch dieses Fahrrad war nicht versperrt. Sein Wert liegt bei etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls eines Fahrrads und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)