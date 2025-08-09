Zwei Männer in Wertingen ertappt: Betrug und Diebstahl wegen eines Euros

Das war nun wirklich keine fette Beute. Wegen jeweils eines Euros haben sich zwei Männer in Wertingen ordentlich Ärger eingehandelt. Den einen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Computerbetrugs und gegen anderen ermitteln die Beamten wegen Diebstahls. Die beiden Männer begingen ihre Taten jeweils alleine und hatte unterschiedliche Strategien.

Einer der beiden Männer war ein 19-Jähriger. Ihm wurde sein Verhalten an einer SB-Kasse zum Verhängnis. Der 19-Jährige wurde laut Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er an der SB-Kasse ein Getränk im Wert von etwa einem Euro nicht scannte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Mann in Wertingen will Pfandautomat austricksen

Der andere Mann war 65 Jahre alt und wollte am Donnerstag einen Pfandautomaten eines Warenhauses in der Industriestraße überlisten. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Mitarbeitenden des Geschäfts allerdings feststellen, dass der 65-Jährige mehrere mit Pfandmarken präparierte Gegenstände einwarf. Da der Pfandautomat nach dem dritten präparierten Gegenstand bereits voll war, konnte der Täter nicht mehr dieser Gegenstände einbringen. Der Täter konnte durch Mitarbeiter des Hauses identifiziert werden. Ihn erwartet nun laut Auskunft der Polizei eine Anzeige wegen Computerbetrugs. Der bisher entstandene Schaden beläuft sich auf etwa einen Euro.

Etwas höher war der Wert der Beute von einem 16-Jährigen und einem 37-Jährigen in Höchstädt, die jeweils in einem Supermarkt in der Lutzinger Straße von einem Ladendieb auf frischer Tat erwischt wurden. Laut Auskunft der Polizei hatte der 16-Jährige Eiswaren im Wert von etwa 14 Euro nicht bezahlt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, der 16-Jährige wurde nach der Anzeigenaufnahme einem Elternteil übergeben. Außerdem beobachtete der Ladendetektiv, wie ein 37-Jähriger mehrere Waren im Wert von etwa 36 Euro in seine Hosentasche steckte und an der Kasse lediglich ein Getränk bezahlte, welches er in seiner Hand hielt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Betrug beim Shoppen im Internet

Betrügereien und Diebstahl gibt es aber nicht nur in Läden vor Ort, sondern auch im Shoppen im Internet. Diese bittere Erfahrung machte eine 62-Jährige aus Holzheim. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau über eine Internetplattform Kleidung verkauft. Ein bislang unbekannter, vermeintlicher Käufer schickte der Frau aus Holzheim einen Link zur angeblichen Zahlungsabwicklung. Diesen Link verwendete die Frau und gab im weiteren Verlauf dort auch ihre Kreditkartendaten an. Später stellt sie eine unrechtmäßige Belastung der Kreditkarte in Höhe von etwa 260 Euro fest. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Betrugs. (AZ)