Zwei Männer greifen 63-Jährigen in Dillingen an

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Donnerstagabend in Dillingen gekommen. Ein 63-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Darüber berichtet die Polizei.

Der Geschädigte beschreibt: Täter in Dillingen waren komplett schwarz gekleidet

Gegen 21.30 Uhr lief ein 63-Jähriger durch die Konviktstraße. Dort traf er auf zwei bislang unbekannte Täter, die den Geschädigten angegriffen haben sollen. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Die Täter entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort. Dem Geschädigten zufolge handelte es sich um zwei Männer, die komplett schwarz gekleidet waren.

Zur Klärung der Hintergründe und näherer Umstände der Tat hat die Dillinger Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)