Zwei Unfallfluchten an einem Tag: Autos in Lauingen beschädigt

In Lauingen sind zwei Autos beschädigt worden, die Täter sind in beiden Fällen vom Unfallort geflohen. So heißt es im Polizeibericht. Auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße streifte ein bislang unbekannter Täter die vordere Stoßstange eines silbernen Mercedes E220. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ laut Polizei einen Streifschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Unbekannter verursacht vierstelligen Sachschaden

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich ebenfalls am Dienstagvormittag, diesmal jedoch in der Dillinger Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Mercedes V220 an der Stoßstange, laut Polizei mutmaßlich beim Ein- und Ausparken. Auch hier entfernte sich der Verursacher im Anschluss an den Unfall vom Ort des Geschehens. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei in Dillingen derzeit gegen unbekannt und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 09071/56-0 bei der Dienststelle zu melden. (AZ)