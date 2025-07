Zwei Verletzte durch Unfall bei Wittislingen

Auf der Kreisstraße westlich von Wittislingen ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Personen verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Oberbechingen kommend Richtung Wittislingen. An der Einmündung zur Kreisstraße DLG 7 wollte er nach links in Richtung Wittislingen abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, beide wurden im Frontbereich stark beschädigt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt nach erster Schätzung der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegen den 30-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)

