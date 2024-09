Vorfahrt genommen: Unfälle in Lauingen und Dillingen

Eine 74-Jährige hat am Freitagmittag in Lauingen an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 21-Jährigen missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau fuhr laut Polizeiangaben auf der Hühlenstraße in Richtung Riedhauser Straße, als sie an der Kreuzung zur Wilhelm-Ködel-Straße das von rechts kommende Auto des jungen Mannes übersah. So heißt es im Polizeibericht. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des 21-Jährigen wurden dabei leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

86-Jährige übersieht anderes Auto beim Abbiegen in Dillingen

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr in Dillingen. Eine 86-jährige Autofahrerin befuhr die Kneippstraße und wollte in die Wilhelm-Bauer-Straße einbiegen, als sie das vorfahrtsberechtigte Auto eines 71-Jährigen übersah, so meldet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Verletzte wurden in diesem Fall nicht gemeldet. (AZ)