Zwölf neue ehrenamtliche Wasserretter für die Region

Zwölf neue ehrenamtliche Wasserretter haben erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt. Die Frauen und Männer engagieren sich zukünftig im Wachdienst an den Seen, in Bädern sowie in den mobilen Schnell-Einsatz-Gruppen, die zu Wasserrettungseinsätzen am und im Wasser ausrücken. Bei den Absolventen handelt es sich um engagierte Wasserwachtler aus den Ortsgruppen Dillingen, Wertingen, Lauingen und Wemding. Der Vorsitzende der Kreis- Wasserwacht Dillingen, Wolfgang Piontek, ist besonders stolz auf die Frauenquote von fast 50 Prozent. Denn Wasserrettung sei bei der Wasserwacht schon lange keine reine Männersache mehr.

Es waren insgesamt neun Ausbildungstage

An insgesamt neun Ausbildungstagen haben die fleißigen Nachwuchsretterinnen und -retter in Theorie und Praxis die Grundlagen in den Bereichen Sanitätsdienst, Fließwasser, Versorgung von Patienten, Retten mit dem Motorrettungsboot, Vermisstensuche am und im Wasser, Retten und Versorgen nach Tauchunfall und die Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Defibrillator und Notfallausrüstung gelernt. Daneben waren auch besondere Einsatzsituationen wie Nachteinsätze und Hochwasser sowie die Nutzung des Digitalfunks Themen, erklärt Lehrgangsleiter Fritz Grimminger. Während der Ausbildung lernten die angehenden Wasserretter am und im Wasser ihr zukünftiges Einsatzgebiet und Einsatzgerät näher kennen. Die praktischen Einheiten fanden nicht nur in Seen der Region, sondern auch in der Donau und der Brenz statt, um Erfahrungen in den unterschiedlichen Gewässerarten und bei verschiedenen Strömungen zu sammeln. Die Ausbilder der Kreis-Wasserwacht Dillingen freuten sich nach neun Lehrgangstagen allen Teilnehmern zur bestandenen Prüfung gratulieren zu dürfen. Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit der Wasserwacht im Landkreis Dillingen interessiert, kann sich mit dem Vorsitzenden der Kreis-Wasserwacht, Wolfgang Piontek, per E-Mail in Verbindung setzen: kwwdillingen@wasserwacht.bayern. Weitere Informationen zur BRK-Wasserwacht unter www.wasserwacht.bayern. (AZ)