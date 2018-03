00:35 Uhr

CSU Oberndorf blickt auf das vergangene Jahr zurück und ehrt langjährige Mitglieder

Gutes Einvernehmen mit Nachbarn

Die Ortshauptversammlung des CSU Ortsverbandes Oberndorf-Eggelstetten stand im Zeichen der Ehrung langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Christian Hornung ging in seinem Bericht auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres ein.

Er hob vor allem den Besuch des ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein beim Politischen Abend des Sängerfestes hervor, der sehr erfolgreich gewesen sei. Leider habe die vergangene Bundestagswahl nicht das gewünschte gute Ergebnis gebracht, umso mehr sei für einen positiven Ausgang der diesjährigen Landtagswahl der volle Einsatz aller Kräfte erforderlich. Erfreut zeigte sich Hornung über die verstärkte Zusammenarbeit mit den umliegenden Ortsverbänden aus Mertingen und Asbach-Bäumenheim. So sei der gemeinsame Politische Aschermittwoch in Hamlar bei allen Besuchern sehr gut angekommen.

Aufgaben und Vorhaben der Lechgemeinde

Nach dem Kassenbericht durch Kassier Sebastian Graf und der Entlastung durch Kassenprüfer Hermann Braunwarth folgte ein Referat von Bürgermeister Hubert Eberle über die anstehenden Aufgaben und Vorhaben in der Lechgemeinde: Eberle berichtete über den Planungsstand beim Bau der neuen Kläranlage und des Kindergartens sowie über die anstehende Renovierung und Erweiterung des Vereinsheims in Eggelstetten und des alten Kindergartens in Oberndorf. Eberle: „Die anstehenden Vorhaben stellen für unsere Gemeinde natürlich eine große finanzielle Kraftanstrengung dar, aber sie sind wichtig als Investition für eine lebenswerte Zukunft in Oberndorf und Eggelstetten.“

Bei den Ehrungen konnte Vorsitzender Hornung einige Mitglieder für langjährige Treue zur Partei mit Urkunden und Ehrennadeln auszeichnen. (dz)