10.000-Euro-Schaden verursacht und geflüchtet: Wer hat etwas beobachtet?

Ein Unbekannter hat in der Droßbachsiedlung in Asbach-Bäumenheim einen hohen Schaden verursacht und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Frau am Montag, zwischen 11.05 und 13.45 Uhr ihren schwarzen Skoda Fabia dort vor einem Anwesen ab. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug prallte in dieser Zeit massiv gegen die linke Seite des Skoda, der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete.

Allein der durch den heftigen Anprall verursachte Fremdschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Beamte der PI Donauwörth sicherten mehrere am Unfallort zurückgelassene Fahrzeugteile sowie weitere Spuren. Die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth wurden zur Auswertung hinzugezogen. Erste Ansätze deuten auf einen VW als Verursacherfahrzeug hin. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)