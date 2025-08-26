Icon Menü
Donauwörth

10.000 Euro Schaden nach Unfall an der B16 bei Donauwörth

Eine Autofahrerin möchte auf die B16 auffahren. Dabei übersieht sie aber einen anderen Wagen. Es kommt zum Zusammenstoß.
    In Donauwörth kam es zu einem Unfall mit beträchtlichem Schaden.
    In Donauwörth kam es zu einem Unfall mit beträchtlichem Schaden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Montag auf der B16 bei Donauwörth einen Unfall verursacht. Um 6.10 Uhr wollte sie von der Wehrholzstraße auf die Bundesstraße auffahren. Dabei nahm die Frau laut Polizei augenscheinlich fälschlicherweise ein Rechtsblinken bei dem Wagen einer herannahenden 59-Jährigen wahr und bog unmittelbar vor dieser ein.

    Durch die folgende Kollision entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beide Frauen gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die aufnehmenden Beamten zeigten die 25-Jährige wegen des Vorfahrtsverstoßes an. (AZ)

