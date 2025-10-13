20.000 Euro Schaden nach Unfall: Autofahrer kracht auf B2 in Leitplanke

Auf der B2 bei Nordheim ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Gegen 20.05 Uhr fuhr ein 66-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Augsburg. Dabei nutzte er die linke Fahrspur, da auf der rechten Fahrspur ein Lkw unterwegs war. Hinter dem 66-Jährigen näherte sich ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Wagen, ebenfalls auf der linken Fahrspur.

Dieser wechselte auf die rechte Fahrspur, um an dem 66-Jährigen vorbeifahren zu können. Im Anschluss wollte der 22-Jährige wieder auf die linke Fahrspur fahren. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem anderen Auto, wodurch der Wagen des 22-Jährigen ins Schleudern geriet und mit den Leitplanken kollidierte.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand aber ein Schaden an beiden Fahrzeugen sowie an den Leitplanken, der auf 20.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder den erwähnten Lkw-Fahrer auf der rechten Fahrspur, sich unter 0906/70667-0 zu melden. (AZ)