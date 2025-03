10.000 Euro Schaden nach Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag zwischen Kaisheim und Gunzenheim für einen schweren Unfall gesorgt. Eine 38-jährige Frau war mit ihrem Dacia Sandero um 15.20 Uhr auf der dortigen Ortsverbindungsstraße unterwegs. Dabei wollte sie nach links in die Bergstraße einbiegen. Dazu hatte sie laut den aktuellen Erkenntnissen zufolge ordnungsgemäß den linken Blinker gesetzt.

Ein folgender, weißer Kastenwagen setzte dennoch zum Überholen an und prallte dem abbiegenden Dacia frontal in die Fahrerseite. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro. Im Gegensatz zu der 38-jährigen stoppte der Kastenwagenfahrer nach dem Zusammenprall nicht, sondern entfernte sich mit gesteigerter Geschwindigkeit in Richtung Mündling. Polizeibeamte leiteten sofort ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 zu melden. (AZ)