vor 20 Min.

100 Prozent Erfolg

77 Absolventen an der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth

100 Prozent Bestehensquote – beim Abschluss an der Wirtschaftsschule war die Freude spürbar. Jüngst verabschiedete die Private Wirtschaftsschule Donauwörth 77 Absolventen ins Berufsleben oder an weiterführende Schulen.

Vor der großen Abschiedsfeier in den Stauferstuben fand traditionell in der evangelischen Christus-Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt, an dem Schüler aller Konfessionen zusammen mit ihren Angehörigen teilnahmen. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Wir gehen unseren Weg“. Auf diesem Weg waren die jungen Menschen immer auf Wegweiser angewiesen, die sie dann in ihren Eltern, Freunden und Lehrkräften fanden. Nach dem Gottesdienst wurden in den Stauferstuben die Abschlusszeugnisse im Rahmen einer Feierstunde übergeben. Schulleiterin Gabriele Braun bedankte sich bei allen Anwesenden und betonte, dass ein erfolgreicher Abschluss eine echte Teamleistung sei. Insgesamt klang bei allen Ansprachen und auch bei den Gesprächen neben der Freude über das Erreichte und die Vorfreude auf das Neue auch etwas Wehmut mit. Viele Freundschaften wurden in zwei, drei oder vier Jahren geschlossen, spätestens jetzt wurde auch den Letzten bewusst, dass sie nach den Sommerferien nicht mehr in ihr vertrautes Umfeld zurückkehren würden. Insgesamt freuten sich die ehemaligen PWS-ler auf ihre Zukunft, auf neue Herausforderungen und auch auf neue Freundschaften und Kollegen. Eine Besonderheit bei dieser Abschlussfeier war, dass eine Lehrerband zu Ehren der Absolventen aufspielte. (dz)

