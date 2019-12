10.12.2019

100 Prozent für Petra Riedelsheimer

Bürgermeisterkandidatin für Tagmersheim nominiert. Sechs Frauen auf der CSU-Liste

Der CSU-Ortsverband Tagmersheim hat Petra Riedelsheimer als Bürgermeisterkandidatin nominiert und die Liste für die Wahl des Gemeinderats aufgestellt.

Vorsitzender Peter Hirschbeck begrüßte Mitglieder und Freunde zu der Versammlung im Tagmersheimer Schloss. Es stellte sich ein breit gefächertes Team von 17 Kandidaten, darunter sechs Frauen, für die Kommunalwahl im März 2020 vor. Bürgermeisterkandidatin Petra Riedelsheimer, die seit 2008 Mitglied des Gemeinderats ist, freute sich dann über die Zustimmung von 100 Prozent der anwesenden Wahlberechtigten und dankte den Bewerbern der Liste für die großartige Unterstützung.

Petra Riedelsheimer betonte in ihrer Rede, dass es für die positive Weiterentwicklung der Gemeinde von Bedeutung sei, Verbindungen zu schaffen. Dies sei wesentlich für ein gutes Miteinander innerhalb und zwischen den Generationen, wie auch zwischen Kernort und dem Ortsteil Blossenau – und soll durch die Entwicklung kreativer Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren verbessert werden. Dazu sollen auch Interessensgruppen, wie Vereine, Kirche, Unternehmer und Landwirte, mit einbezogen werden.

Im Tagmersheimer Ortsteil Blossenau wurden in der laufenden Amtsperiode große Maßnahmen mit dem Anschluss an ein neues Abwassersystem sowie die große Dorferneuerung beschlossen und teilweise bereits begonnen. Es gelte nun, dieses umfangreiche Projekt unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten optimal weiterzuführen und umzusetzen.

Auch der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange freute sich über die Entscheidung zur Kandidatur von Petra Riedelsheimer für das Amt als Bürgermeisterin. Lange hob hervor, wie wichtig Spaß an der Zusammenarbeit mit den Menschen und Freude an der Herausforderung für die anstehenden Aufgaben seien. Auch nach dem Abschluss der Maßnahmen der Dorferneuerung in Tagmersheim in diesem Jahr sei eine Gemeinde nie fertig.

Lange dankte den Kandidaten der Gemeinderatsliste für ihre Bereitschaft, sich auf kommunaler Ebene selbst einzubringen und nicht nur Missstände zu kritisieren, wie es in der heutigen Zeit oft üblich sei.

Daneben betonte er auch die Wichtigkeit der Kandidatur von Petra Riedelsheimer für den Kreistag im Hinblick auf die Lage der Gemeinde am Rand des Landkreises für eine Vernetzung mit einer starken Region und einer starken Gemeinschaft, die im Vergleich zu benachbarten Landkreisen hervorragend dastehe.

