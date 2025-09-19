1000 Euro Schaden: Unbekannter fährt in Donauwörth Auto an und flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag in Donauwörth gekommen. Zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr stellte ein 44-Jähriger seinen weißen Pkw Daimler der C-Klasse ordnungsgemäß in der Dietrichstraße ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte dort innerhalb dieses Zeitraums einen Streifschaden an dem Pkw.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Da sich laut Polizei kein Verursacher meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)