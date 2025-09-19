Icon Menü
1000 Euro Schaden nach Unfall: Unbekannter fährt in Donauwörth Auto an und flüchtet

Donauwörth

1000 Euro Schaden: Unbekannter fährt in Donauwörth Auto an und flüchtet

Ein Mann stellt seinen Wagen mehrere Stunden in einer Straße ab. In diesem Zeitraum wird sein Pkw beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Donauwörth kam es zu einer Unfallflucht.
    In Donauwörth kam es zu einer Unfallflucht. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag in Donauwörth gekommen. Zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr stellte ein 44-Jähriger seinen weißen Pkw Daimler der C-Klasse ordnungsgemäß in der Dietrichstraße ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte dort innerhalb dieses Zeitraums einen Streifschaden an dem Pkw.

    Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Da sich laut Polizei kein Verursacher meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

