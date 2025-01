Auffahrunfall an Harburg-Ost Auffahrt zur B 25: 12.000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr, wollte ein 26-jähriger Autofahrer an der Schleife Harburg-Ost auf die Bundesstraße 25 auffahren. Er musste verkehrsbedingt an der dortigen Auffahrt anhalten. Wie die Polizei mitteilt, ging eine nachfolgende 52-jährige Autofahrerin fälschlicherweise davon aus, dass der 26-Jährige seine Fahrt auf die B 25 fortsetzt und prallte dem Wagen ins Heck. Durch die massive Kollision entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Die 52-Jährige wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

