17:22 Uhr

12000 Zigarettenstummel in der Stadt aufgesammelt

Freiwillige sammeln in der Innenstadt Reste von Zigaretten. Dabei geht es nicht um Optik.

Eine Gruppe von fleißigen und umweltbewussten Bürgern Donauwörths hat am vergangenen Samstag in Donauwörth die Straßen der Innenstadt von Zigaretten befreit und dabei 12000 Filterreste aufgesammelt. Bei dieser sogenannten „Fill the Bottle“- Aktion – zu deutsch: Fülle die Flasche – werden Kippen von der Straße gesammelt und in Flaschen gesteckt. Anschließend werden sie entsorgt.

Unter dem Hashtag #fillthebottle sammeln Menschen in vielen Ländern Filter und Zigarettenstummel ein und werfen sie in eine leere Flasche. Was in Frankreich als Aktion auf dem sozialen Internetkanal Instagram begonnen hat, ist längst nach Deutschland geschwappt und kommt nun auch nach Donauwörth. Aktiv war die Arbeitsgruppe des kürzlich gegründeten Vereines „Transition Town Donauwörth“.

Zigarettenfilter sind besonders problematisch

Am Samstagmorgen hat die Gruppe innerhalb von zwei Stunden nach eigenen Angaben 12000 Zigarettenstummel eingesammelt. Genug Zigaretten – so schätzen die Umweltaktivisten – um sechs Millionen Liter Wasser mit giftigen Chemikalien zu verunreinigen.

Warum Kippen aufsammeln und keinen „richtigen“ Müll? „Zigarettenfilter sind besonders problematisch“, erklärt Carina Reitmair, Vorstandsmitglied des Vereins. Es gehe nicht nur um die Optik einer sauberen Straße, sondern sei an sich eine gute Aktion für eine bessere Umwelt. Die Filter bestünden aus Kunststoff und bräuchten bis zu 15 Jahre, bis sie sich zersetzt hätten. Reitmair: „Und sie stecken voller Giftstoffe: Arsen, Blei, Cadmium – und natürlich Nikotin. Diese Stoffe gelangen bei Regen ins Grundwasser oder am Strand schnell ins Meer. Ein einziger Zigarettenstummel kann bis zu 500 Liter Wasser mit giftigen Chemikalien verunreinigen.“ Sie beruft sich dabei auf die Rechnung verschiedener Experten. Auch der Geschäftsführer des AWV Nordschwaben hat bereits mehrfach betont, wie tückisch ein Stummel auf der Straße für die Umwelt ist. Zudem können Zigarettenreste in den Kläranlagen nicht komplett herausgefiltert werden. Für kleine Kinder kann schon eine einzige verschluckte Kippe gesundheitliche Folgen haben.

Obwohl das bekannt ist, werden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwei Drittel aller Zigaretten achtlos auf die Straße oder in die Natur geworfen. Auch für Tiere können achtlos weggeworfene Zigarettenreste zur Gefahr werden. Die Zigarettenkippen haben eine gemeine Größe für viele Vögel oder kleinere Wirbeltiere. Sie werden aufgenommen und verschluckt. Die Gefahr für Vögel und ihre Jungen besteht darin, dass die Filter im Kropf aufquellen, dadurch ein Sättigungsgefühl erzeugen und diese somit verhungern. Außerdem erzeugen die Giftstoffe bei erwachsenen Vögeln lokale Entzündungen. (pm)

