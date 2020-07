vor 59 Min.

13 Absolventen am Telekolleg

Fachhochschulreife in Donauwörth erlangt

An der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth haben 13 Absolventen des Telekollegs multimedial ihre Zeugnisse entgegengenommen. Mit dem Fachhochschulreifezeugnis haben die Telekollegiaten nun nach zweijähriger intensiver Lern- und Studienzeit die Berechtigung zum Studium an einer Hochschule erhalten.

Im Juni 2018 hatten die meisten Kursteilnehmer mit dem Vorkurs begonnen. Im November 2018 startete dann der Hauptkurs. Während der gesamten Kursdauer von zwei Jahren übten sich die Telekollegiaten in Selbstdisziplin und Selbstorganisation. Jeder musste seinen eigenen Lernrhythmus finden, welcher angepasst an die individuelle Berufs-, Lebens- und Familiensituation war, da nahezu alle Absolventen unter der Woche einer regelmäßigen Berufstätigkeit nachgingen. „Es war ein herausfordernder Weg, der sich aber am Ende wirklich gelohnt hat. Wir haben nun nicht nur einen höheren Schulabschluss erworben, sondern haben uns auch selbst weiterentwickelt“, so der Tenor unter den Absolventen.

Die Kursteilnehmer arbeiteten unter der Woche im Selbststudium mit den Begleitmaterialien, die der Bayerische Rundfunk den Teilnehmern zur Verfügung stellt und nahmen samstags am Präsenzunterricht an der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth teil, die seit vielen Jahren Kollegtagschule ist. Die Studierenden hatten dort die Gelegenheit, Fragen zum Lehrstoff zu stellen und die am Lehrplan der Fachoberschule orientierten Lerninhalte mit Unterstützung der Lehrkräfte zu vertiefen. So gelang es den Teilnehmern, sich bestens auf die Feststellungsprüfungen sowie die Abschlussprüfungen in Deutsch, Englisch, Mathematik sowie dem Profilfach Physik, Wirtschaftslehre oder Psychologie, je nach Ausbildungsrichtung (Technik, Wirtschaft, Sozialwesen), vorzubereiten.

Letztendlich habe sich das Telekolleg als eine sehr krisenfreundliche Schulform erwiesen, da dieses Bildungsangebot sehr stark auf das Lernen zu Hause ausgelegt ist. Am 9. November beginnt wieder ein neuer Hauptkurs. Zugangsvoraussetzungen und weitere Informationen rund um Anmeldung sind im Internet unter www.telekolleg.de zu finden. (pm)

