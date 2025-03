Ohne Helm und Licht: 13-jähriger Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall in Wemding

-Am Freitagabend kam es zu einem Unfall in Wemding. Ein 13-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Polsinger Weg in Richtung Stadtmitte. Beim Einfahren in die Oettinger Straße missachtete er die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit einem von links herannahenden Auto, das ein 40-Jähriger steuerte. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad ohne Helm und ohne Licht unterwegs. Bei dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug stürzte der 13-Jährige und verletzte sich am linken Bein. Er wurde zur medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.150 Euro. (AZ)

