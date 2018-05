vor 44 Min.

14-Jährige meldet nächtlichen Brand

Ein 14-jähriges Mädchen hat am Mittwoch gegen 23.50 Uhr bei der Einsatzzentrale in Augsburg angerufen und teilte mit, dass vor ihrem Haus ein Feuer in einer dortigen Wiese brennen würde.

Auf dem Wiesengrundstück des 52-jährigen Grundstückbesitzers konnte dann auch tatsächlich eine etwa einen Quadratmeter große, mit Holz bedeckte Fläche festgestellt werden.

Das dort brennende Holz konnte rasch von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Harburg abgelöscht werden. Wer für das Feuer verantwortlich war, konnte bisher nicht ermittelt werden. (dz)

Themen Folgen