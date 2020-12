vor 27 Min.

14-Jähriger in Donauwörth mit Falschgeld erwischt

Ein Junge wollte in Donauwörth mit einem gefälschten Geldschein einkaufen.

Ein 14-Jähriger hat versucht mit einem gefälschten 20-Euro Schein in einem Supermarkt in Donauwörth einzukaufen. Der Geldschein war ein Geburtstagsgeschenk.

Ärger mit seinem Geburtstagsgeschenk hat sich ein 14-Jähriger eingehandelt. Um 11.30 Uhr wollte der Jugendliche laut Polizei mit einem am Vortag von seinem Onkel als Geschenk erhaltenen 20-Euro-Schein in einem Supermarkt in Donauwörth eine Guthabenkarte für Onlinespiele kaufen.

14-Jähriger bezahlt im Supermarkt in Donauwörth mit Falschgeld

Die Verkäuferin erkannte beim Bezahlen – aufgrund der Optik und Beschaffenheit des Papiers – sofort den Schein als Falschgeld. Die 20-Euro-Note war mit dem Aufdruck „copy“ versehen. Beamte der Donauwörther Inspektion stellten den geschenkten Geldschein sicher und mussten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Inverkehrbringen von Falschgeld einleiten.

Der Bub wurde von seiner Mutter in Obhut genommen. Er hatte zu der Anzeige weder das Geld noch die erhoffte Guthabenkarte. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen