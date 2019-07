vor 26 Min.

140 Stimmen für Martin Drexler

Tritt im März 2020 in Wemding erneut als Bürgermeister-Kandidat an: Martin Drexler.

Martin Drexler wird in Wemding erneut als überparteilicher Kandidat für das Amt des Bürgermeisters nominiert. Der Rathauschef ist überwältigt vom Zuspruch.

Von Wolfgang Widemann

Der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler steuert auf seine dritte Amtszeit zu. Bei einer Versammlung im Gasthaus Zur Wallfahrt nominierten 140 Bürger der Stadt den 47-Jährigen als überparteilichen Bürgermeisterkandidaten für die Wahl im März 2020. Drexler zeigte sich überwältigt von dem Zuspruch: „Dass es so läuft, ist etwas ganz Besonderes. Solche Momente tun einfach richtig gut.“

In seiner Bewerbungsrede erklärte Drexler: „Mit großer Leidenschaft bin ich Bürgermeister von Wemding und Amerbach.“ Es erfülle ihn mit Stolz und Freude, den Bewohnern der Kommune „dienen zu dürfen“. Drexler ist seit 2008 Rathauschef. Damals trat er für die CSU an und setzte sich im ersten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber durch. Sechs Jahre später überraschte der promovierte Jurist mit der Ankündigung, als überparteilicher Kandidat ins Rennen gehen zu wollen. Das hatte es in der jüngeren Geschichte der Wallfahrtsstadt noch nicht gegeben. Es bildete sich eine Initiative namens „Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Amerbach“, die dafür sorgte, dass Drexler auf den Schild gehoben wurde – und bei der Wahl 2014 ohne Gegenkandidat 87,6 Prozent erhielt.

Nun lud die „nicht organisierte Wählergruppe“, wie die Initiative laut Wahlrecht heißt, erneut zur Aufstellungsversammlung. Diese leitete Anton Fetzner. Rund 150 Personen waren anwesend, wovon sich 142 in die Liste eintrugen. 140 nominierten in der geheimen Abstimmung Martin Drexler, zwei Stimmen waren ungültig. Zum Vergleich: Vor sechs Jahren waren 71 Unterstützer anwesend gewesen.

Bürgermeister beschwört den Zusammenhalt

Drexler beschwor in seinen Ausführungen wiederholt die Gemeinschaft in der Stadt: „Wenn wir weiterhin so zusammenhalten, dann muss uns um die Zukunft nicht bange sein.“ Er wolle sich weiterhin mit Herzblut für die Kommune einsetzen und für jeden Bürger ein offenes Ohr haben.

Die Bilanz der bisherigen Arbeit sieht Drexler zufolge so aus: „Wir gemeinsam konnten Wemding und Amerbach positiv weiterentwickeln und viele Akzente setzen.“ Der Bürgermeister nannte die Sanierung der Altstadt, den Ausbau des Straßennetzes sowie die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbeflächen als Beispiele. Die Stadt befinde sich in einer guten wirtschaftlichen Situation.

Altstadt gibt Wemding ein „unverwechselbares Gesicht“

Einen Großteil der Rede widmete der Rathauschef den Herausforderungen, die anstünden. Die Digitalisierung sei eine große Chance für Wemding: „Wenn wir weder an einer Autobahn noch an einer Bundesstraße liegen, dann müssen wir an einer Datenautobahn bauen.“ Die Betonung von Umwelt, Klima und Naturschutz sehe er positiv für die Stadt. Die sei reich an Wald und Naturdenkmälern. Diese Schätze gelte es zu nutzen. Es sei auch darauf zu achten, dass die Menschen vor Ort einen qualifizierten Arbeitsplatz finden. Großes Potenzial sieht Drexler beim Ausbau des Radwegnetzes. Im Rahmen des demografischen Wandels sei der Bedarf an Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen groß. Die Altstadt stelle eine immense Herausforderung dar, sei aber zugleich eine große Chance: „Sie gibt Wemding ein einmaliges, unverwechselbares Gesicht.“ Mit der Immobiliengesellschaft, welche die Stadt gründen will (wir berichteten), könne man das Zentrum in mehrerlei Hinsicht beleben.

Kindertagesstätte und Schule sollen saniert werden

Als Großprojekte in naher Zukunft zählte Drexler die Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Marien und der Leonhart-Fuchs-Schule sowie den Neubau des Feuerwehrhauses in Wemding auf. Das Areal, das auf diese Weise auf dem Schlosshof frei werde, würde sich für ein Ärztehaus mit einer größeren Gemeinschaftspraxis „hervorragend eignen“.

Neun Unterstützer treten ans Mikrofon

Vor der offiziellen Nominierung traten neun Unterstützer ans Mikrofon. Johann Roßkopf, Zweiter Bürgermeister und SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, erklärte, Martin Drexler suche stets gangbare Kompromisse: „Für dich ist Kommunalpolitik keine Parteipolitik.“ Drexler habe eine vorbildlich soziale Einstellung und sei kompetent in Finanz- und Verwaltungsfragen.

Gottfried Hänsel, Dritter Bürgermeister und CSU-Stadtverbandsvorsitzender, lobte den Rathauschef: „Mit deinen Eigenschaften bringst du unsere Stadt bestens voran.“ Auch Hänsel blickte auf eine Reihe von Projekten zurück, die in Wemding verwirklicht wurden. Für viele Stadtratsmitglieder sei es von besonderer Bedeutung, dass Drexler seine Arbeit fortsetzen könne.

Stadtrat Karl Strauß (Amerbacher Liste) merkte an: „Wir haben in den nächsten Jahren viele Aufgaben kompetent zu lösen.“ Strauß berichtete, dass Arbeitskollegen von ihm aus Eggelstetten über Drexler Folgendes gesagt hätten: „Einen besseren Bürgermeister kann Wemding nicht bekommen.“ Drexler stammt aus Eggelstetten.

Der fraktionslose Stadtrat Dietmar Dahlke erklärte, er freue sich auf eine „weitere sehr gute Zusammenarbeit“. PWG-Stadtrat Roland Schuster attestierte dem Rathauschef, dass die Zusammenarbeit im Stadtrat vertrauensvoll, verantwortungsbewusst und harmonisch sei. Es sei wichtig, einen Bürgermeister zu haben, der das Vertrauen der Bürger und der Ratsmitglieder genieße. Lisa Gottwald sagte, sie sei stolz auf „unseren Bürgermeister“. Der habe keine „Starallüren“. Kolpingsfamilie-Vorsitzender Markus Meyr erklärte: „Unser Martin ist ein Pragmatiker.“ Er suche auch Lösungen für die Vereine und habe zusammen mit dem Stadtrat viel für Familien getan. Manfred Spenninger, langjähriger Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Wemding, stellte fest, Drexler sei ein „wunderbarer Kandidat“. Alexander Biber, jüngstes Mitglied im Stadtrat, würdigte die nachhaltige Politik, die der Bürgermeister betreibe.

Den Wahlvorschlag reichen nun Drexlers Stellvertreter Roßkopf und Hänsel ein.

