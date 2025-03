Tief stehende Sonne blendet Autofahrer: 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen Unfall in Harburg verursacht. Der 22-Jährige fuhr um 8.18 Uhr mit seinem Pkw auf der Donauwörther Straße und wollte nach links in Richtung Auffahrtsast zum Harburger Tunnel abbiegen. Hierbei übersah er aufgrund der tief stehenden, blendenden Sonne den entgegenkommenden Wagen eines 77-Jährigen. Die Wagen prallten zusammen.

Beide Beteiligte gaben laut Polizei vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der Pkw des 77-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 15.000 Euro. Polizeibeamte leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 22-Jährigen ein. (AZ)