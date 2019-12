vor 49 Min.

16 Einsätze und ein neues Fahrzeug

Ehrungen bei der Feuerwehr in Ebermergen: (von links) Marcus Keßler, Werner Wiedemann, Wolfgang Kilian, Georg Ostertag, Willi Hertle, Marcus Riedel und Gerhard Kilian.

Die Feuerwehr in Ebermergen hatte im vergangenen Jahr einiges zu tun. 70 Jahre Mitglied

Die Freiwillige Feuerwehr Ebermergen hatte in den vergangenen zwölf Monaten viel zu tun. Dies wurde bei der Generalversammlung deutlich. So hatte die Wehr 16 Einsätze zu bewältigen. Außerdem nahm sie ein neues Fahrzeug in Betrieb. Bei der Versammlung ehrte der Verein zudem langjährige Mitglieder.

Vorsitzender Marcus Keßler blickte auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Die Ebermergener Feuerwehr hielt erstmals seit 1974 wieder ein nagelneues Fahrzeug (Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik). Damit verfügt die Wehr über neue Technik und ist den Verantwortlichen zufolge „endlich in der Neuzeit angekommen“. Die Zahl der technischen Hilfeleistungen und der Einsätze bei Verkehrsunfällen steige. Nun könne man dank Lichtmast, Heckwarnanlage und diversen Beleuchtungsmöglichkeiten die Einsatzstellen bei Dunkelheit sehr gut sichern und ausleuchten: „Dies trägt enorm zum Schutz der Kameraden bei.“

Kommandant Marcus Riedel listete die 16 Einsätze mit insgesamt 415 Einsatzstunden auf. Unter anderem waren drei kleinere Brände zu löschen. Zudem waren zwölf technische Hilfeleistungen nötig – zum Beispiel vier Öl-Einsätze und vier Verkehrssicherungen. Zweimal musste eine Straße gereinigt und einmal der Rettungsdienst unterstützt werden. Hinzu kamen 16 Übungen, darunter eine Großübung am Mühlhof im Rahmen der Feuerwehr-Aktionswoche. Die Feuerwehr Ebermergen zählt aktuell 61 Aktive. Zwei Gruppen legten das Leistungsabzeichen ab. Bürgermeister Wolfgang Kilian blickte auf die vergangenen 18 Jahre zurück und ging noch einmal auf die Anschaffung des neuen Fahrzeugs ein.

Georg Ostertag wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ostertag trat, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, am 1. Januar 1949 der Wehr bei. Er berichtete über die Ausrüstung in der damaligen Zeit. Die Feuerwehr habe über eine Tragkraftspritze auf einem landwirtschaftlichen Anhänger („Gummiwagen“) verfügt.

65 Jahre Mitglied ist Willi Hertle. Seit 60 Jahren dabei ist Werner Wiedemann und seit 40 Jahren Gerhard Kilian. (pm)

Themen folgen