vor 5 Min.

16-Jährige stürzt bei Verkehrsunfall in die Gailach

Eine 16-jährige Schülerin ist am Sonntagnachmittag zwischen Rögling und Warching verunglückt.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer entdeckt die Verletzte, die mit einem Kleinkraftrad in Richtung Warching unterwegs war, und zieht sie aus der Gailach.

Eine 16-jährige Schülerin ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße DON 21 zwischen Rögling und Warching verunglückt. Die junge Fahrerin war nach Auskunft der Polizei kurz vor 15 Uhr alleine auf einem Kleinkraftrad in Richtung Warching unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve war sich offenbar zu schnell und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es von den Beamten. Im Bankett konnte die Jugendliche ihr Fahrzeug nicht mehr zum Stehen bringen und überschlug sich damit.

Das Kleinkraftrad blieb im Böschungsbereich liegen, während die Fahrerin in die Gailach stürzte. Diese führt zum Glück momentan aber nur sehr wenig Wasser. Ein 38-jähriger Autofahrer, der zufällig vorbei kam, zog die Verletzte aus dem Bach und setzte einen Notruf ab. Das Mädchen kam mit Verdacht auf eine schwere Beinverletzung in die Donau-Ries-Klinik.

Der Sachschaden wird auf rund 2700 Euro beziffert.