vor 23 Min.

16-Jähriger kracht mit Quad auf Auto

Die Polizei hat in Tapfheim einen Unfall aufgenommen, an dem ein Quadfahrer beteiligt war.

Ein Jugendlicher hat in Tapfheim einen Unfall verursacht. Der ging noch einigermaßen glimpflich ab.

Ein Jugendlicher, der auf einem Quad unterwegs war, hat am Dienstagmorgen in Tapfheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der 16-Jährige zu spät, dass um 6.50 Uhr vor ihm eine 49-Jährige mit ihrem Auto auf der Ulmer Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Der Jugendliche krachte auf das Heck des Pkw, blieb aber glücklicherweise – so der erste Anschein – unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (dz)

