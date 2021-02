vor 14 Min.

16-Jähriger nachts in Donauwörth mit Drogen erwischt

Die Polizei hat in Donauwörth spät in der Nacht einen Jugendlichen erwischt. Der hatte Drogen bei sich.

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag in Donauwörth einen 16-Jährigen erwischt, der trotz Ausgangssperre in der Stadt unterwegs war. Damit nicht genug: Der Jugendliche hatte Rauschgift bei sich. Er fiel um 3.30 Uhr einer Streife in der Bahnhofstraße auf. Als der Fußgänger die Beamten wahrnahm, versuchte er zu flüchten. Die Gesetzteshüter holten ihn aber nach kurzer Zeit ein – und unterzogen ihn einer eingehenden Personenkontrolle. Bei dieser habe sich der 16-Jährige zunehmend nervös und auffällig verhalten, berichtet die Inspektion Donauwörth.

Das Rauschgift befand sich in einer Zigarettenschachtel

Die Polizisten durchsuchten deshalb den Jugendlichen – und entdeckten in einer Zigarettenschachtel, die er mitführte, Marihuana. Die Beamten stellten den Stoff sicher und zeigten den 16-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Anschließend übergaben sie ihn einem Erziehungsberechtigten. (dz)

