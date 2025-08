Jugendliche stehlen Schwangerschaftstests in Supermarkt

In einem Supermarkt im Einkaufszentrum „Donaumeile“ in Donauwörth haben jugendliche Ladendiebinnen zwei Schwangerschaftstests gestohlen. Eine Überwachungskraft beobachtet laut Polizei eine 16-Jährige, wie diese die beiden Tests im Wert von circa 14 Euro aus der Verpackung nahm und in ihre Tasche steckte. Die leeren Verpackungen stellte die Verdächtige zurück ins Regal. Die Jugendliche hatte offenbar eine Komplizin: Eine weitere 16-Jährige verstellte augenscheinlich die Sicht.

Deshalb wurden beide nach dem Verlassen des Geschäfts von der inzwischen verständigten Polizei angezeigt. Zudem erging ein Hausverbot seitens der Filiale. Solche Konsequenzen trafen auch eine 85-Jährige, die Magnesiumprodukte in einem Wert von etwa zehn Euro in ihre Jackentasche steckte und dabei vom Ladendetektiv beobachtet wurde. (AZ)