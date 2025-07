E-Scooter-Fahrer will Auto rechts überholen: Unfall

Ein 16-Jähriger hat bei einem verbotenen Überholmanöver mit seinem E-Tretroller in Rain einen Unfall gebaut und sich dabei leicht verletzt. Der Jugendliche zog laut Polizei am Mittwoch gegen Mittag im Meisenweg rechts an einem langsam fahrenden Auto vorbei und stieß mit diesem zusammen.

Der Zweiradfahrer zog sich offenbar leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Auto und E-Scooter summiert sich der Polizei zufolge auf knapp 1000 Euro. (AZ)

