17.000 Blüten für den Stadtgraben

Der Bereich rund um die historische Altstadt in Wemding wird aufgewertet – mit staatlicher Hilfe

Rund 17.000 Frühlingsblüher werden derzeit an der historischen Stadtmauer in Wemding gepflanzt und sollen im kommenden Jahr diesen Bereich zum Erblühen bringen.

Die Lebenshilfe Donau-Ries setzt in diesen Wochen in einer großen Pflanzaktion im Rahmen der Städtebauförderung rund 1000 Tulpen, 1500 Osterglocken, 12.500 Krokusse und 2000 Schneeglöckchen. Bürgermeister Martin Drexler bedankte sich laut Pressemitteilung vor Ort bei den fleißigen Helfern der Lebenshilfe: „Ich freue mich, dass unser historischer Stadtgraben im Rahmen einer solchen Kooperation aufgewertet werden kann. Im Frühling wird der Grabenbereich hoffentlich prächtig erblühen, und die Blüher werden Farbakzente in der Altstadt setzen.“

Der Wemdinger Stadtgraben sei ein Alleinstellungsmerkmal der Fuchsien- und Wallfahrtstadt. Der 1,7 Kilometer lange Graben umgibt als Grünanlage die gesamte Altstadt – und zwar mit einer Breite bis von bis zu 29 Metern und einer Tiefe bis zu acht Metern. Von der wehrhaften Mauer blieben bis heute drei Mauertürme und zwei Tore (teilweise) erhalten: der Häutbachturm, der Baronturm, der Folterturm, das Amerbacher Tor und der Nördlinger Torturm. Neben Abschnitten im Privatbesitz ist das grünflächige Areal durch öffentliche Spazierwege, Ruhebänke, Spielplätze, Kneippanlage sowie einen Rosengarten erschlossen.

Das Projekt in Wemding wird im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Aktive Stadt- und Ortsteilszentren“ vom Bund und dem Freistaat Bayern umgesetzt und bezuschusst. Die Blumenzwiebel lieferte eine örtliche Firma. (pm)

